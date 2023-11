Condannato 57enne per Truffa nel Percepire Indebitamente il Reddito di Cittadinanza

Un uomo di 57 anni, originario del Venezuela e residente a Pratola Peligna, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza. La sua condanna è il risultato di accuse relative a false dichiarazioni sulla sua residenza in Italia al fine di ricevere il sussidio mensile di 720 euro per un periodo di due anni.

L'illecito si è verificato nel biennio 2021-2022, quando l'uomo ha percepito circa 8.000 euro senza alcun diritto, poiché aveva dichiarato di risiedere in Italia da almeno dieci anni, un requisito necessario per accedere al reddito di cittadinanza secondo la legge. Tuttavia, durante le verifiche, è emerso che il 57enne risiedeva in Italia solo dal 2018.

L'avvocato difensore ha sostenuto che il requisito decennale è incostituzionale, in quanto non è correlato alle necessità delle persone e ha escluso coloro che erano in difficoltà economica ma non soddisfacevano il requisito della residenza decennale.