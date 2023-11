Condannato a Tre Anni e 6 Mesi per Maltrattamenti in Famiglia: Verdetto del Tribunale di Chieti

Un uomo di 39 anni è stato condannato a tre anni e 6 mesi di reclusione dal giudice monocratico del tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, in seguito alle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali inflitti alla convivente more uxorio. Nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dal pm Roberta Capanna, il giudice ha emesso la sentenza di condanna.

L'accusa riguarda eventi verificatisi tra il 2015 e il 2019, durante i quali l'uomo avrebbe ingiuriato, minacciato e percosso la donna in accessi di ira immotivati o per futili motivi, causandole lesioni personali guaribili in sette giorni in una circostanza e in dieci giorni in altre due.

In un altro caso, un uomo di 46 anni è stato condannato a tre anni e un mese di reclusione per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, con la quale era tornato a convivere dopo un periodo di separazione. L'uomo avrebbe offeso la moglie anche in presenza dei figli minori. La richiesta dell'accusa era di 3 anni e due mesi di reclusione. L'uomo è anche stato condannato a risarcire i danni alla parte civile in un procedimento separato.