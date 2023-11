Conferma dei 12 anni per l'aggressore di Piazza Salotto:il cuoco Yelfry Guzman sulla sedia a rotelle

La Corte d'Appello dell'Aquila ha ratificato la sentenza di primo grado emessa lo scorso 22 giugno nei confronti di Federico Pecorale, 29enne residente a Montesilvano (Pescara). La decisione conferma la condanna a 12 anni di reclusione, di cui cinque trascorsi in una Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), per l'aggressione a colpi di pistola avvenuta nell'aprile 2022 nei confronti del cuoco Yelfry Guzman, originario della Repubblica Dominicana.

La vittima, Yelfry Guzman, di 24 anni, è stato colpito gravemente durante l'incidente avvenuto in un locale di Piazza Salotto a Pescara. Da quel momento, Guzman è costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Secondo quanto emerso dalle indagini degli inquirenti, alla base della discussione che ha portato Pecorale a sparare al cuoco, episodio registrato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, vi sarebbe stata l'insoddisfazione riguardo alla qualità degli arrosticini e ai tempi di attesa.

Dopo l'aggressione, Pecorale si era dato alla fuga in taxi, venendo successivamente intercettato dalla polizia presso un'area di servizio lungo l'autostrada A14 nelle Marche. La conferma della sentenza sottolinea la gravità dell'atto commesso, evidenziando la reazione della giustizia nei confronti dell'aggressore.