Contestazione anti-Vannacci, vietati i fischietti e sicurezza massiccia

Una fitta rappresentanza di circa quaranta associazioni, dalla Cgil a vari movimenti per i diritti civili, si è radunata oggi nella suggestiva cornice di Piazza Italia, di fronte al Comune di Pescara, per esprimere una veemente protesta contro l'evento di presentazione del libro del generale Roberto Vannacci intitolato 'Il Mondo al Contrario'. L'evento, organizzato dal consigliere regionale della Lega, Vincenzo D'Incecco, ha suscitato una serie di polemiche e reazioni negative all'interno della comunità.

Le misure di sicurezza per l'occasione sono state particolarmente rigorose, con un servizio d'ordine attivo e l'accesso a Palazzo di Città completamente barricato. I manifestanti sono stati confinati nell'area circostante la fontana di Piazza Italia, con il divieto di avvicinarsi all'edificio. Inoltre, il generale Vannacci è arrivato in Comune già dalle prime ore del pomeriggio per evitare ulteriori contatti diretti con i manifestanti.

Un aspetto notevole della protesta è stata la proibizione dell'uso dei fischietti da parte dei manifestanti, un'azione che era stata inizialmente annunciata. Alessandra Genco, rappresentante della Cgil, ha chiarito: "La nostra protesta non riguarda la libertà di stampa. È piuttosto una reazione ai contenuti del libro, che sembrano promuovere odio e discriminazione nei confronti delle conquiste sociali che sono parte integrante della nostra Costituzione."

La manifestazione ha posto l'attenzione sulla delicatezza della questione e sul dibattito in corso riguardo al bilanciamento tra libertà di espressione e il rispetto dei principi costituzionali.