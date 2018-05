Coppa Mar Tirreno, il pescarese Del Barone vince 2 ori

Due medaglie d'oro per Alessandro Del Barone, atleta della Sportlife di Pescara, allenato dal coach Marzena Kulis: il ragazzo è stato convocato nella rappresentativa regionale abruzzese per il 26/o Meeting Nazionale Coppa Mar Tirreno a Livorno in virtù dei risultati conseguiti negli ultimi Campionati Nazionali Giovanili di Riccione.

Il primo oro arriva nei 200 rana con l'ottimo crono di 2'34", mentre nei 100 rana centra la qualificazione al mattino ed entra in finale con il primo tempo. Finale che vincerà dominando dall'inizio alla fine, con il tempo di 1'11" ad un soffio dal proprio personale.

Fine settimana splendido anche per gli esordienti della Sportlife che alle Naiadi hanno gareggiato per il trofeo estivo raggiungendo il 5/o posto di squadra con Daniel D'Agostino e Gaia Del Barone eletti migliori atleti della società Sportlife dalla Fin Abruzzo.