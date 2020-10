Coronavirus, 103 nuovi casi in Abruzzo, aumentano i ricoveri

Brusca impennata dei contagi da Covid-19 in Abruzzo: sono 103 i nuovi casi emersi nelle ultime ore dall'analisi di 2.787 tamponi, numero record di test eseguiti in un solo giorno. Il dato sui nuovi casi è uno dei più alti mai registrati dall'inizio dell'emergenza. Per vedere cifre analoghe bisogna tornare indietro all'inizio di aprile. Il totale regionale sale a 4.886. C'è un decesso recente, una 80enne del Chietino: il bilancio delle vittime sale a 487. Aumentano i ricoveri in ospedale.



I nuovi pazienti hanno età compresa tra i 3 e i 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono otto: quattro in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti e tre in provincia di Teramo. Dei 103 nuovi casi, 39 riguardano la provincia di Teramo, 24 quella dell'Aquila, 22 il Chietino e 18 il Pescarese. Tra le località con più casi vi sono Teramo (9), Montesilvano (9), Colonnella (9), San Salvo (7), L'Aquila (6), Avezzano (6) e Vasto (6).

Sale bruscamente il numero degli attualmente positivi, 97 in più, che sono in tutto 1.249: 100 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e sette (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.142 (+87) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.150 (+5).