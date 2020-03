Coronavirus: Infettivologo ospedale L’Aquila dott.Grimaldi, appello a non andare pronto soccorso

"Rivolgo un appello ai cittadini che hanno sintomi compatibili al coronavirus affinché non si presentino al pronto soccorso e chiamino il 118 che procederà ad intervenire prontamente a seconda delle necessità".

Così il primario del reparto Malattie infettive dell'ospedale San Salvatore del'Aquila, Alessandro Grimaldi, sull'emergenza coronavirus, in particolare sul alcune situazioni che si sono verificate nei giorni scorsi all'ospedale del capoluogo regionale.

"In tal senso, si chiede la collaborazione dei medici di Medicina generale - spiega ancora l'infettivologo -. Al pronto soccorso si sono presentati pazienti che non avrebbero dovuto arrivare in quella struttura.

La violazione di questa elementare regola ormai alla portata di tutti potrebbe intralciare la gestione ottimale di questi casi e, in generale, difficoltà al sistema".

Come in altre province anche all'Aquila sia sta valutando la eventualità di istituire una task force che intervenga per effettuare tamponi a casa per non intasare gli ospedali.