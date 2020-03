Coronavirus, paziente positivo all'ospedale di Penne, isolata parte del nosocomio e quarantena

Isolata parte dell'ospedale 'San Massimo' di Penne, nel Pescarese, dopo che un paziente ricoverato in Medicina è risultato positivo al Coronavirus.

L'uomo, residente nel Pescarese, pensionato sulla settantina, ha sviluppato una polmonite: sottoposto a tampone, è stato contagiato dal Covid-19.

In quarantena, in attesa di accertamenti e di essere eventualmente sottoposti a test, gli operatori sanitari, tra cui il sindaco, Mario Semproni, medico nel presidio sanitario del suo comune. In ospedale c'è anche la moglie del 70enne.

Al momento non si conosce l'origine del contagio dell'uomo.