Crisi, si teme una patrimoniale per i risparmi degli italiani. Il Governo nega

Fonti ufficiali di Palazzo Chigi hanno chiarito che il governo ha respinto la proposta presentata da Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana, riguardante l'eventuale introduzione di una nuova patrimoniale, denominata "Next Generation Tax." La proposta, inizialmente approvata in Aula, prevedeva l'istituzione di una tassa sopra i 500mila euro, finalizzata a finanziare azioni per contrastare la dispersione scolastica.

Dopo una breve valutazione, il governo ha preso la decisione di non dare seguito a questa proposta, secondo quanto affermato dalle stesse fonti di governo. In precedenza, alla Camera, era stato approvato un ordine del giorno di Alleanza Verdi e Sinistra in relazione alla possibile nuova tassa patrimoniale. Tuttavia, le attuali fonti governative hanno smentito la possibilità di tale imposta, affermando che non sarà presa in considerazione.