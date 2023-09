Denuncia di Sei Attivisti Animalisti per il Sit-In a Sostegno dell'Orsa Amarena

Sei attivisti animalisti sono stati denunciati in seguito al loro sit-in di protesta tenutosi il 23 settembre a San Benedetto dei Marsi in difesa dell'orsa "Amarena". Questi attivisti hanno deciso di scendere in piazza nonostante le prescrizioni impartite dalla Questura locale.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Digos dell’Aquila e è stata il risultato di un'indagine rapida. I manifestanti avevano consapevolmente violato le disposizioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, svolgendo la loro protesta in Piazza Risorgimento, in contrasto con le norme stabilite dall'art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questo articolo prevede pene che possono arrivare fino a un anno di arresto e una multa da 206 a 413 euro per chi le viola.

Tutti gli attivisti denunciati provengono da fuori regione. Inoltre, è in corso un procedimento amministrativo per emettere un foglio di via obbligatorio dal Comune di San Benedetto dei Marsi nei loro confronti. Questa misura di prevenzione personale impedirebbe agli attivisti di tornare nel territorio marsicano per un periodo prolungato.

Nonostante la condanna dell'uccisione dell'orsa Amarena, le azioni di protesta non dovrebbero danneggiare una comunità intera né compromettere il vivere civile e pacifico. Il procedimento penale è ancora alle fasi iniziali, e l'esito delle accuse formulate contro gli attivisti verrà confermato o respinto nelle fasi successive del processo.