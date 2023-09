Detenuto appicca fuoco nel carcere Teramo di Castrogno, la rabbia del sindacato Sinappe

Un detenuto resosi protagonista di altri eventi critici ha distrutto la propria camera e ha appiccato un incendio utilizzando le suppellettili e mettendo a repentaglio l'incolumità degli agenti intervenuti e degli altri detenuti presenti nel reparto detentivo, causando migliaia di euro di danni".

A segnalare l'episodio, avvenuto ieri sera nel carcere di Teramo, è il Sinappe, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, che parla di "ennesimo evento critico" e sottolinea che è stato superato "il punto di non ritorno".

"Data la veemenza del detenuto e le minacce protratte agli operatori di polizia brandendo quello che poteva essere il piede di legno del tavolo - spiega il sindacato ricostruendo l'episodio - si è ricorso ai dispositivi di protezione ai fini di deterrenza. L'operazione si è conclusa nel migliore dei modi con il ripristino dell'ordine e della sicurezza, ma purtroppo con vari agenti che hanno avuto problematiche respiratorie dovute all'inalazione dei fumi provocati dall'incendio".

"Auguriamo ai poliziotti penitenziari una pronta guarigione e ci complimentiamo con chi ha gestito al meglio, pur senza ausili di alcun tipo, l'ennesimo evento critico, in attesa che chi di competenza capisca che ormai si è oltrepassato il fantomatico punto di non ritorno. Per ripristinare l'ordine nelle carceri e nella società - conclude il Sinappe - occorre dotare le forze dell'ordine di poteri d'esecuzione concreti che abbiano una doppia valenza: oltre che consentire una rapida repressione della condotta criminosa attuale e concreta scongiurando pericoli di ogni sorta, fungano anc