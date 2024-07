Diciottenne Violentata in Spiaggia: Il 45enne Arrestato Non Risponde

Il 45enne pescarese, arrestato per la presunta violenza sessuale su una diciottenne teramana, ha scelto di non rispondere davanti al gip durante l'interrogatorio di garanzia. L’uomo, difeso dall’avvocato Pietro Chimisso, è attualmente agli arresti domiciliari. La vicenda ha avuto inizio sei giorni dopo il presunto stupro avvenuto sulla spiaggia di Alba Adriatica, quando la giovane si è recata dalla polizia per denunciare l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, i due si erano conosciuti su Instagram, dove l'uomo si presentava con un nickname e un’età più giovane. Dopo un periodo di scambio di messaggi e confidenze, il 14 marzo si sono incontrati ad Alba Adriatica. È proprio in quella occasione che, secondo il racconto della ragazza, si sarebbe consumata la violenza.

Dettagli dell’Inchiesta

La giovane ha denunciato l’accaduto il 20 marzo, sei giorni dopo l'incontro. Nonostante la gravità delle accuse, il 45enne non ha fornito la sua versione dei fatti, anche se il suo legale ha confermato la negazione di ogni addebito da parte del suo assistito. Gli inquirenti hanno già riscontrato contatti tra i due tramite l’analisi dei tabulati telefonici e dei dati contenuti nello smartphone dell’uomo.

Punti Controversi

Un particolare che non convince la difesa riguarda i giorni successivi al presunto stupro, durante i quali i due avrebbero continuato a scambiarsi messaggi su Instagram utilizzando gli stessi profili. Inoltre, agli atti non risultano referti medici, poiché la giovane non si è recata al pronto soccorso.

L’inchiesta, coordinata dalla pm Enrica Medori e con la misura cautelare firmata dal gip Lorenzo Prudenzano, è ancora in corso e l’avvocato Chimisso non ha avanzato istanze per misure meno afflittive. Al momento, l'uomo resta ai domiciliari.

Conclusioni

La giovane potrebbe essere stata convinta da persone vicine a denunciare l'accaduto dopo aver realizzato di essere stata raggirata. La vicenda rimane complessa e piena di dettagli ancora da verificare.