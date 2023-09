Drammatico Malore Durante una Partita di Calciotto: Balneatore Salvato con un Defibrillatore

Un terribile episodio ha scosso una tranquilla partitella di calciotto tra amici, portando a un intervento medico d'urgenza che ha potenzialmente salvato una vita. Fabrizio Leonzio, 55 anni, titolare del lido Baia Cattleya di contrada Foro, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo aver improvvisamente perso conoscenza durante la partita.

La serata di sport e divertimento si è trasformata in un dramma quando Leonzio è collassato senza preavviso sul campo da calcio. La rapida risposta dei compagni di gioco, spaventati dalla scena, ha portato alla chiamata di aiuto immediata.

La svolta cruciale è giunta grazie al defibrillatore a disposizione presso il Centro Sportivo in Valle Anzuca, dove si stava svolgendo la partita. Il defibrillatore è stato utilizzato con successo dal titolare del centro, permettendo di ristabilire la normale funzione cardiaca di Leonzio.

Nonostante il rapido intervento, il balneatore è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Chieti, dove è stato sottoposto a un delicato intervento medico per affrontare la situazione critica.

Questo incidente tragico pone in luce l'importanza di avere apparecchiature mediche essenziali come il defibrillatore disponibili in luoghi pubblici e sportivi, pronte a essere utilizzate in caso di emergenze cardiache. La vicenda di Fabrizio Leonzio è un promemoria dei rischi potenziali che possono insorgere durante attività apparentemente innocue come una partita di calcio tra amici e dell'importanza di essere preparati a intervenire in situazioni di emergenza.