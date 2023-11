Due Forti Scosse di Terremoto a L’Aquila (notizia in aggiornamento)

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, due scosse di terremoto hanno fatto sobbalzare gli abitanti de L'Aquila. L'evento ha destato preoccupazione nella popolazione, portando molti a riversarsi per strada nella zona est della città. Fortunatamente, al momento non sono segnalati danni o problemi gravi.

La magnitudo delle scosse è stata stimata a 3.6 per la prima e 3.7 per la seconda, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Entrambe le scosse hanno avuto luogo tra L'Aquila e Lucoli, con la prima registrata alle 17:52 e la seconda un minuto dopo alle 17:53. La profondità stimata è stata di 13 chilometri per la prima scossa e 10 chilometri per la seconda.

Gli esperti stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento sembra che la città non abbia riportato danni significativi. La popolazione, seppur scossa, sta tornando alla normalità, e si spera che la situazione rimanga sotto controllo nelle prossime ore.

Terremoto di magnitudo ML 3.6 del 22-11-2023 ore 17:52:41 (Italia) in zona: 3 km SW L'Aquila (AQ)

Terremoto di magnitudo ML 3.7 del 22-11-2023 ore 17:53:01 (Italia) in zona: 3 km NE Lucoli (AQ)

++ AGGIORNAMENTO 19.00 ++

Non si registrano danni a persone o cose. È in corso la conferenza dei dirigenti del Comune dell’Aquila.

Alle 19.30, riunione in prefettura.

Cosa fare in caso di terremoto

1. Trovati al sicuro: Cerca rifugio sotto un tavolo resistente o in un angolo della stanza lontano da finestre, specchi e oggetti appuntiti.

2. Proteggi la testa e il collo: Copri la testa e il collo con le mani e cerca di mantenere una posizione accucciata per ridurre il rischio di lesioni.

3. Rimani al chiuso: Evita di uscire all'aperto durante il terremoto per ridurre il rischio di essere colpito da detriti o cadute.

4. Evacua l'edificio se necessario: Se l'edificio presenta danni evidenti o se le autorità locali consigliano di evacuare, fai affidamento su vie di uscita sicure e raggiungi un luogo più sicuro.

5. Preparati per le scosse di assestamento: Dopo il terremoto, sii pronto a gestire eventuali scosse di assestamento, che possono verificarsi successivamente. Mantieni la calma e osserva eventuali danni o pericoli nella tua area.