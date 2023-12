Ecco chi Prende i Soldi della Regione: 2,2 milioni di Euro ad Enti e Società

Dall'illustre Teatro Marrucino al rinomato Teatro Stabile d'Abruzzo, passando per il suggestivo Florian e l'affascinante Barattelli: pubblichiamo l'elenco completo degli enti culturali che avranno accesso ai contributi regionali della Regione Abruzzo. Il settore coinvolto spazia dalla musica classica al jazz, dalla danza al teatro, abbracciando progetti multidisciplinari.

La giunta regionale ha destinato fondi per lo spettacolo, distribuiti tra trenta istituzioni culturali, suddivise in due tranche.

La delibera dell'esecutivo Marsilio spiega che lo stanziamento, finalizzato all'attuazione della procedura di concessione dei contributi per il 2023 ai soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Fnsv ex Fus), ammonta complessivamente a 2.240.379 euro. Questa somma trova copertura sullo stanziamento di competenza 2023 e 2024 del capitolo "Fondo Unico Regionale per la Cultura" del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. In dettaglio, il 65% sarà utilizzato nell'anno 2023, con un importo di 1.456.246 euro, mentre il 35% sarà destinato all'anno 2024, con un importo di 784.132 euro.

Ecco l'elenco degli enti beneficiari e gli importi stanziati: