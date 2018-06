Elezioni Abruzzo: Alle 19 affluenza in leggero aumento

Leggero aumento dell'affluenza alle 19 in Abruzzo dove per i 31 comuni chiamati a rinnovare i consigli comunali hanno già votato il 46,77% degli aventi diritto al voto, nelle precedenti amministrative avevano già votato il 46,40%.

Di segno contrario, invece, il dato degli unici due comuni superiori ai 15mila votanti che eleggono il proprio consiglio e sindaco nel classico doppio turno, a Teramo alle 19 è solo del 47,36% (era il 54,62), stesso discorso per Silvi con il 42,24 contro il 52,47%, ma il dato potrà salire vista la bella giornata di sole ed il rientro a casa serale.

Boom in provincia dell'Aquila dove i votanti sono stati il 53,19% contro il 38,48 delle precedenti elezioni.

In Provincia di Pescara al 42,83 contro il 35,66, in Provincia di Teramo, 46,09, in calo rispetto al 49,88 della tornata precedente, in Provincia di Chieti affluenza al 47,29 contro 37,90.

Sono 174.870 i cittadini abruzzesi chiamati alle urne e si vota solo oggi con i seggi aperti fino alle 23.00, come già successo per le politiche. A seguire fino a tarda notte gli scrutini.

In lizza in Abruzzo 88 candidati sindaci e 1.500 aspiranti amministratori locali, per quello che rappresentata un test elettorale che va oltre il significato locale.