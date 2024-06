Emergenza Cinghiali: Agricoltori in Piazza con 150 Trattori per Chiedere Azioni Immediate

Centinaia di agricoltori, accompagnati da 150 trattori, hanno invaso questa mattina le strade del centro per manifestare contro l'emergenza cinghiali che minaccia le campagne e la sicurezza dei cittadini. La manifestazione, organizzata da Coldiretti Abruzzo, ha mobilitato il settore agricolo per sollecitare interventi urgenti da parte del governo nazionale e della Regione.

"È necessario un cambio di passo nelle politiche di contenimento degli ungulati, che finora si sono dimostrate inefficaci," ha dichiarato Roberto Rampazzo, direttore regionale di Coldiretti.

Il raduno è iniziato alle 9 in piazza della Repubblica e il corteo è partito alle 10, attraversando corso Vittorio Emanuele II fino a piazza Unione, dove i dirigenti di Coldiretti hanno tenuto un discorso. Alla mobilitazione hanno partecipato agricoltori da tutte le province abruzzesi, inclusi giovani imprenditori agricoli che hanno guidato i trattori.

"L'obiettivo è far applicare subito a livello regionale le misure del decreto interministeriale dello scorso anno per la gestione e il contenimento della fauna selvatica," hanno spiegato gli organizzatori. La chiusura di corso Vittorio ha causato alcuni disagi al traffico veicolare, ma la protesta ha evidenziato l'urgenza di affrontare il problema dei cinghiali in modo efficace e tempestivo.