Emergenza Maltempo a Pescara: Crolla Parete della Galleria 'Circonvallazione', Auto Bloccate [VIDEO]

La tempesta che da 24 ore colpisce il territorio intorno a Pescara ha causato il cedimento di una parete all'interno della galleria San Silvestro, parte della strada statale 714 dir B, la variante alla Ss 16 che collega Montesilvano a Francavilla al Mare. Questa arteria è comunemente nota come 'circonvallazione di Pescara'.

Il crollo strutturale ha reso la galleria impraticabile, lasciando diverse auto bloccate all'interno. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione.

Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha lanciato un appello urgente attraverso i social media, chiedendo agli automobilisti di evitare di mettersi in viaggio: "Non vi avventurate, rimanete a casa. È una situazione di emergenza assoluta." La preoccupazione per la sicurezza pubblica è palpabile, soprattutto considerando le condizioni meteorologiche avverse che persistono nella regione.

Su internet circolano immagini e video che mostrano il cedimento della parete laterale della galleria, evidenziando la portata del danno. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le autorità locali stanno cercando di gestire la situazione di emergenza e garantire la sicurezza di chi potrebbe essere coinvolto nella vicenda.