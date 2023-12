Episodio di violenza a Pantaneto: Pensionato 75enne spara contro la luce esterna del vicino

"Denunciato per esplosione pericolosa e danneggiamento, l'uomo lamenta fastidi e mancanza di risposte"

Una tranquilla serata a Pantaneto, frazione di Teramo, è stata turbata da un singolare episodio di violenza quando un pensionato 75enne ha sparato con un fucile contro la luce esterna dell'abitazione del vicino. Il motivo addotto alle forze dell'ordine è stato il fastidio causato dal bagliore luminoso e la mancanza di risposte alle sue lamentele.

L'anziano è stato denunciato per esplosione pericolosa in luogo pubblico, danneggiamento e porto abusivo di armi, poiché il fucile utilizzato era detenuto legalmente per scopi sportivi. Le autorità hanno proceduto al sequestro dell'arma, insieme a una pistola anch'essa detenuta per scopi sportivi, che è stata trovata nella sua abitazione.

L'incidente ha richiesto l'intervento dei carabinieri, chiamati dopo l'allarme lanciato dal vicino di casa e da altri residenti che hanno udito gli spari. L'azione dell'uomo, oltre a violare leggi sul possesso e l'utilizzo responsabile delle armi, ha destato preoccupazione nella comunità locale.