Estate 2024: Chiusure e Rallentamenti su Strade e Autostrade - Ecco Dove e Quando

Con l'arrivo dell'esodo estivo, le principali concessionarie di strade e autostrade italiane hanno annunciato una serie di interventi per facilitare la circolazione e limitare i disagi. Anas, Autostrade per l'Italia (Aspi) e Strada dei Parchi hanno pianificato sospensioni temporanee dei cantieri e implementato misure straordinarie per ridurre l'impatto sulla viabilità.

Anas: Stop ai Cantieri per Facilitare il Traffico Anas ha deciso di sospendere il 70% dei cantieri attivi sulla propria rete stradale e autostradale dal 27 luglio al 3 settembre. Questa misura, che riguarda 906 cantieri su un totale di 1.278, è stata adottata per agevolare il traffico durante il periodo di maggior esodo estivo.

Autostrade per l’Italia: Sospensioni e Rimborsi Autostrade per l’Italia ha concordato con le autorità locali un calendario di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore affluenza, sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le operazioni di ammodernamento sono sospese fino alla prima metà di settembre. Inoltre, Aspi ha lanciato il servizio “Cashback con targa”, che consente ai viaggiatori di ottenere rimborsi automatici per ritardi causati dai cantieri, a partire da 10 minuti di ritardo per viaggi fino a 99 km.

Chiusure e Rallentamenti: Le Aree Interessate

Chieti, Strada Statale 656: Il traffico è rallentato a causa dei lavori sul viadotto San Martino. Anas consiglia percorsi alternativi per evitare congestionamenti, in particolare via Colonnetta in direzione Chieti Scalo e Francavilla.

Il traffico è rallentato a causa dei lavori sul viadotto San Martino. Anas consiglia percorsi alternativi per evitare congestionamenti, in particolare via Colonnetta in direzione Chieti Scalo e Francavilla. A14: I cantieri sono attivi tra Pedaso e Vasto Sud, con particolare focus sulla galleria Colle Marino Nord e sui viadotti Cerrano Sud e Marinelli. Anche la manutenzione ordinaria tra Pescara Sud e Vasto Sud è in corso, con aggiornamenti trimestrali sul piano dei lavori.

I cantieri sono attivi tra Pedaso e Vasto Sud, con particolare focus sulla galleria Colle Marino Nord e sui viadotti Cerrano Sud e Marinelli. Anche la manutenzione ordinaria tra Pescara Sud e Vasto Sud è in corso, con aggiornamenti trimestrali sul piano dei lavori. Statale 16 Costa dei Trabocchi: Traffico a senso unico alternato tra Rocca San Giovanni e Fossacesia a causa di interventi su due ponti. Il flusso è regolato da semafori.

Traffico a senso unico alternato tra Rocca San Giovanni e Fossacesia a causa di interventi su due ponti. Il flusso è regolato da semafori. Statale 84 Frentana, Chieti: Il ponte Aventino 3 è chiuso per verifiche tecniche a seguito di condizioni meteorologiche avverse. Il traffico è deviato su percorsi locali.

Il ponte Aventino 3 è chiuso per verifiche tecniche a seguito di condizioni meteorologiche avverse. Il traffico è deviato su percorsi locali. Provinciale 11 Aquilana: La circolazione è interrotta a causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno. La Provincia dell'Aquila ha adottato deviazioni per gestire il traffico in direzione Molina Aterno.

Conclusione: Con l’avvio dell’esodo estivo, è fondamentale per gli automobilisti rimanere aggiornati sulle chiusure e i rallentamenti in corso. Le misure adottate da Anas e Aspi sono pensate per minimizzare i disagi, ma è sempre consigliabile pianificare il viaggio tenendo conto delle segnalazioni e delle deviazioni suggerite.