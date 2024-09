Ex Caserma Berardi pronta: il Liceo Masci apre finalmente lunedì 23

Dopo un'attesa travagliata e varie polemiche, arriva l'agibilità per la nuova sede del liceo, garantendo l'inizio delle lezioni.

L’atteso via libera è finalmente arrivato. Dopo giorni di tensione, esposti in Procura e numerose polemiche, gli studenti del Liceo Scientifico Masci di Chieti potranno iniziare l’anno scolastico nella nuova sede dell’ex Caserma Berardi lunedì 23 settembre, seppure con una settimana di ritardo rispetto al calendario ufficiale. A darne conferma è stata la Provincia di Chieti, che ha ricevuto la comunicazione ufficiale dall'Agenzia del Demanio riguardante l’avvenuto deposito del certificato di agibilità dell'edificio, documento essenziale per consentire l’ingresso in sicurezza nella nuova sede scolastica.

La nota della Provincia, firmata dal presidente Francesco Menna, specifica che il certificato, noto come Scagi, è stato trasmesso dall’ingegnere Francesco Tarricone dell’Agenzia del Demanio, alle 16:31 del giorno odierno, con numero di protocollo 20267. Questo certificato, riferito alla struttura della ex caserma, era l’ultimo ostacolo burocratico da superare prima di poter aprire le porte agli studenti.

Il presidente Menna ha garantito che l’impegno della Provincia è stato costante per assicurare l’apertura della scuola senza ulteriori rinvii, ponendo fine a una situazione di stallo che aveva destato preoccupazione e critiche da parte di genitori e studenti. L'inizio ritardato delle lezioni, previsto per lunedì 23 settembre, dovrebbe quindi mettere un punto alle tensioni emerse in merito alla vicenda.

L’ex Caserma Berardi, destinata a diventare la nuova sede del liceo, è stata oggetto di numerosi lavori di adattamento e ristrutturazione, necessari per trasformarla in uno spazio adeguato alle esigenze scolastiche. Tuttavia, la mancanza del certificato di agibilità aveva fatto temere ulteriori ritardi, spingendo alcuni rappresentanti della comunità scolastica a presentare un esposto alle autorità competenti per fare chiarezza sulla situazione.

Con l’avvenuto rilascio del documento da parte dell’Agenzia del Demanio, la Provincia di Chieti si dice ora pronta a garantire che tutte le condizioni per un ritorno in sicurezza degli studenti siano rispettate. L’apertura della scuola lunedì rappresenterà, dunque, la conclusione di una vicenda che ha tenuto in sospeso non solo studenti e docenti, ma anche l’intera comunità locale.

Il Liceo Masci è uno degli istituti più importanti del territorio, e la sua nuova sede nell'ex caserma rappresenta una sfida importante per le istituzioni locali, chiamate a gestire un progetto tanto ambizioso quanto necessario. La speranza ora è che il nuovo anno scolastico possa svolgersi senza ulteriori intoppi e che i ritardi accumulati possano essere recuperati al più presto.

La Provincia di Chieti, inoltre, ha rassicurato i genitori e gli studenti che tutti i requisiti di sicurezza sono stati rispettati, e che i lavori di adeguamento dell'edificio sono stati completati con successo, garantendo una struttura moderna e funzionale per l'educazione dei ragazzi.