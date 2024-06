Festa della Repubblica: Mattarella e Meloni celebrano il 2 giugno con tributi solenni

In occasione del 78esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, le celebrazioni sono iniziate con una solenne cerimonia all'Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro in omaggio al Milite Ignoto. Accanto a lui, le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

La cerimonia è stata caratterizzata dal tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato Piazza Venezia. Successivamente, i Fori Imperiali hanno ospitato la tradizionale parata militare, aperta dall'interpretazione dell'inno nazionale da parte di Claudio Baglioni, accompagnato dalla banda interforze della Difesa.

Malgrado una pioggia torrenziale, la banda dei Carabinieri ha dato il via alla parata che ha coinvolto personale militare e civile, inclusi 300 sindaci, seguiti da corpi armati e non armati, bandiere, stendardi, bande e fanfare militari. Il tema di quest'anno, "In difesa della Repubblica, al servizio del Paese", ha sottolineato l'importanza del contributo delle Forze Armate alla sicurezza nazionale e internazionale.

Messaggi istituzionali

Mattarella: "La nostra Costituzione, saggia e lungimirante"

Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in cui ha elogiato la saggezza e lungimiranza della Costituzione italiana, frutto della rinascita post-bellica. "Indipendenza e libertà sono conquiste da difendere quotidianamente", ha dichiarato, riconoscendo il prezioso contributo delle Forze Armate alla pace e stabilità internazionali.

Meloni: "Torniamo alla prima idea di Europa"

La premier Giorgia Meloni ha richiamato l'importanza di riscoprire l'idea originaria di Europa, che valorizza la specificità degli Stati nazionali. In un post sui social, ha sottolineato l'importanza di celebrare i valori di libertà, unità nazionale e identità di popolo, rendendo omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la Repubblica.

Crosetto: "Le Forze Armate contribuiscono alla pace"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha evidenziato il ruolo fondamentale delle Forze Armate nella difesa delle libere istituzioni e nella promozione della pace, soprattutto in un contesto internazionale sempre più incerto.

La Russa: "Manteniamo alti i valori della Patria"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha esortato a mantenere vivi i valori della democrazia, della libertà e della sovranità, ricordando il significato storico del referendum del 2 giugno 1946.

Fontana: "La nostra guida è stata la Costituzione"

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ribadito l'importanza della Costituzione come guida nel cammino della Repubblica, esprimendo riconoscenza a coloro che hanno difeso i valori di libertà e democrazia.

Le celebrazioni del 2 giugno rappresentano un momento di riflessione e unità per l'Italia, che guarda al futuro con orgoglio e determinazione, mantenendo vivi i principi fondanti della Repubblica.