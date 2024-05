Fiamme nella Notte: Incendio alla 'Casina dei Tigli' e Altro Locale Coinvolto

Chieti è stata scossa da un violento incendio nella notte scorsa, con fiamme che hanno divorato la storica 'Casina dei Tigli', situata nella suggestiva cornice della Villa Comunale. Il rogo ha interessato il locale, che funge da bar e pizzeria, con i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme in una sfida contro il tempo e il pericolo.

Le prime ipotesi suggeriscono un possibile corto circuito ai motori degli impianti di riscaldamento e raffreddamento come causa dell'incendio. Tra gli amministratori del locale figura l'ex parlamentare e consigliere regionale Fabrizio Di Stefano, il quale ha escluso motivazioni politiche o vendette come causa dell'accaduto. Di Stefano ha invece sollecitato un maggiore impegno da parte del Comune nella vigilanza e ha espresso la determinazione a riaprire il locale al più presto, nonostante il duro colpo subito.

Ma l'incendio alla 'Casina dei Tigli' non è stato l'unico evento della notte. Un altro locale, in via Bosio allo Scalo, è stato coinvolto nelle fiamme. Attualmente in fase di ristrutturazione, il locale era destinato a ospitare un circolo bar ricreativo. Le prime indagini sembrano suggerire che l'origine dell'incendio sia stata dolosa, aggiungendo un'altra nota di preoccupazione e mistero a una notte turbolenta per la città. La situazione è in costante aggiornamento mentre emergono nuovi dettagli su entrambi gli incidenti.