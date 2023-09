Finalmente l'Ampliamento e Ristrutturazione dell'Ospedale San Massimo di Penne

L'ospedale San Massimo di Penne si appresta a sottoporsi a un ambizioso programma di ampliamento e ristrutturazione, con la consegna ufficiale dei lavori. Il cantiere, che sarà inaugurato il prossimo 16 ottobre, coinvolgerà aree vitali dell'ospedale, tra cui il pronto soccorso e reparti chiave.

In dettaglio, i lavori riguarderanno ben nove unità operative e servizi, tra cui la farmacia ospedaliera, il laboratorio analisi, il reparto di lungodegenza, il blocco operatorio, la chirurgia generale, la ginecologia e l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), l'otorinolaringoiatria, il day surgery, e le specialità di artroscopia e traumatologia. Secondo il cronoprogramma comunicato dalla ASL, l'intero intervento dovrebbe concludersi entro settembre 2025.

L'aspetto più significativo di questa operazione di ristrutturazione riguarda l'ampliamento del Pronto Soccorso di circa 200 metri quadrati, sia al piano terra che al primo piano. Sarà inoltre costruita una nuova torre di collegamento esclusivamente destinata al personale sanitario, garantendo così un accesso agevole alle sale operatorie di emergenza e alle radiologie.

Il blocco B4, che ospita il laboratorio analisi e la farmacia, subirà una completa ristrutturazione. Allo stesso modo, circa 430 metri quadrati del piano seminterrato del blocco D, noto come il padiglione di Medicina, verranno rinnovati per ospitare il servizio di Farmacia, consentendo il miglioramento dei servizi in quest'area.

Non verranno trascurati neppure gli edifici storici del complesso ospedaliero, dove si trova il Centro Trasfusionale. Il piano inferiore del blocco sarà destinato ai servizi di laboratorio, mentre il piano superiore ospiterà il Centro Trasfusionale e il centro prelievi. È evidente che, con il completamento di questo importante progetto di ristrutturazione, sarà necessario un potenziamento dell'organico medico e infermieristico dell'ospedale San Massimo per soddisfare le crescenti esigenze della comunità.