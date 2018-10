Fine settimana con Sole e temperature alte, tutto cambia da lunedì

Il vortice di bassa pressione che da giorni sta condizionando il tempo sull'Italia si sta riassorbendo lentamente sulla Tunisia, favorendo un generale miglioramento su buona parte della Penisola dove già nella giornata di giovedì avremo maggior soleggiamento e temperature in rialzo. Non mancheranno tuttavia le ultime note instabili sulle due Isole Maggiori: acquazzoni temporaleschi (anche intensi) sono da mettere in conto nelle prossime 24 ore.

METEO VENERDI'- Giornata di bel tempo su quasi tutta la Penisola, dove prevarranno cieli poco o al più parzialmente nuvolosi.

L'unica eccezione sarà rappresentata da residui acquazzoni che si concentreranno sul versante ionico della Sicilia e, in misura minore, anche sulle coste orientali della Sardegna.

Fenomeni comunque limitati alla prima parte del giorno, in quanto entro sera avremo tempo asciutto ovunque.

METEO SABATO -Rinforza temporaneamente l'alta pressione, una bella giornata di Sole da Nord a Sud, con cieli quasi ovunque sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo blande velature in transito sulle due Isole Maggiori. Clima che su molte aree italiane sarà eccezionalmente mite per il periodo, con temperature diurne che raggiungeranno anche i 24-26°C.

TENDENZA METEO DOMENICA- Scenario ancora un po' incerto, tuttavia ad oggi l'evoluzione più probabile vede la resistenza dell'anticiclone con garanzia di una nuova giornata ampiamente soleggiata quasi ovunque.Tenderà comunque a presentarsi qualche primo annuvolamento sulla Valpadana orientale, la fascia Adriatica (specie a ridosso della dorsale) ed anche sui versanti ionici di Sicilia e bassa Calabria.

Clima ancora mite per il periodo, ma con l'aria più fredda ormai pronta a fare il suo ingresso - anche deciso - tra la serata e la nottata su lunedì.

Nello scenario meteorologico per la prossima settimana avremo due attori principali, ormai consolidati: 1) un robustissimo anticiclone sull'Europa occidentale, con i massimi di pressione (fino a 1040hPa!) posizionati sul Regno Unito e 2) una conca depressionaria tra Scandinavia, Mar Baltico e area balcanica.Tra queste due grandi figure bariche si attiveranno veloci correnti settentrionali, che dal Mare del Nord si tufferanno nel Mediterraneo centrale.

Ad inizio settimana ci sarà da considerare anche un terzo fattore: la probabile circolazione ciclonica in formazione sullo Ionio, in seguito all'afflusso più freddo atteso alle porte dell'Italia sul finire della Domenica.

Dopo una prima fase di instabilità e/o maltempo all'estremo Sud italiano, quest'ultima tenderebbe a 'scivolare' verso la Grecia, garantendo una tregua più stabile in attesa di nuove ed instabili correnti da Nord verso metà settimana.

CALO TERMICO? SI, MA CON ALCUNE ECCEZIONI Con un flusso così vivace dal Nord-Europa sarà inevitabile avere un clima sicuramente più secco, freddo e ventoso rispetto a quello attuale. I versanti adriatici e ionici saranno quelli più coinvolti dalla flessione termica, mentre ad Ovest lo scenario termico potrà mostrare differenze anche sostanziali.

I venti di caduta che si attiverebbero sul Nordovest e lungo il Tirreno tra Toscana e Lazio renderebbero molto più difficile il calo delle temperature, il quale potrebbe risultare ben più limitato rispetto alle aree più orientali della Penisola.

PRECIPITAZIONI SOLO AD EST, SECCO AD OVEST Un'evoluzione di questo genere promuoverà precipitazioni sulle zone più esposte ai venti settentrionali: Adriatiche, Ionio e bassi versanti tirrenici. Su gran parte della Valpadana (soprattutto tra Piemonte e Lombardia), Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio è altamente probabile l'assenza di piogge.