Forza Italia: "La Lega deve calmarsi, Salvini sta facendo il 'furbo'"

Tensione nella maggioranza del governo italiano: Forza Italia risponde a Salvini e alla Lega, esprimendo la propria posizione sulla controversa proposta del canone Rai.

Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, ha commentato le recenti tensioni all'interno del governo, evidenziando un particolare disaccordo con la Lega. Intervistato da Affaritaliani.it, Nevi ha precisato che, pur non essendoci alcuna necessità di una verifica del governo, è importante che tutte le forze politiche torneranno a concentrarsi su quanto concordato inizialmente con gli elettori, rispettando il programma condiviso.

Nel suo intervento, Nevi ha lanciato un messaggio esplicito alla Lega, invitando il partito a «calmarsi», abbassare i toni e riaprire il dialogo. «La Lega deve abbassare i toni e tornare a parlare più serenamente», ha aggiunto. Un'altra critica è stata rivolta a Matteo Salvini, accusato di fare il "paraculetto" nel difendere l'emendamento bocciato sul canone Rai. Secondo Nevi, Salvini ha cercato di giustificare la proposta, sostenendo che il programma prevedeva una riduzione delle imposte, ma la realtà è ben diversa: «Quella mancetta da 0,50 euro a cittadino, che sarebbe andata anche ai più ricchi, avrebbe comportato una spesa di 450 milioni per gli altri contribuenti».

Dal punto di vista di Forza Italia, quei fondi dovevano essere destinati a misure più concrete per il ceto medio, come una riduzione delle aliquote Irpef, un intervento che avrebbe avuto un impatto positivo per milioni di italiani. Nevi ha sottolineato che il voto contrario a quell'emendamento non ha nulla a che fare con motivazioni di vendetta o ripicca: «Non ci sono litigi. Abbiamo semplicemente votato contro una proposta che non condividevamo».

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha ribadito la solidità della maggioranza. «Non c'è nessun problema, la maggioranza è solida. La sinistra non si faccia illusioni: andremo avanti fino alla fine della legislatura», ha dichiarato Tajani. Per il vicepresidente del Consiglio, nonostante le divergenze interne, la coalizione è determinata a proseguire nel governare l'Italia e a portare avanti un programma che rispetti gli impegni presi con i cittadini.

Forza Italia non cede di fronte alle polemiche e ribadisce la sua posizione, cercando di orientare il dibattito politico verso una maggiore condivisione e dialogo.