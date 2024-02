Giovane Studente Eroico: Tuffo in Mare per Salvare un Capriolo, Premiato dal Sindaco

Un gesto di coraggio e sensibilità ha reso protagonista Samuel Massa, giovane studente dell'Istituto Nautico di Ortona, che si è tuffato in mare per salvare un capriolo in difficoltà. Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha elogiato il gesto, sottolineando l'importanza di valorizzare la sensibilità e l'educazione dei giovani.

Samuel si trovava sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi con un amico per una giornata di pesca quando ha notato il capriolo ferito, finito in mare dopo essere stato investito da un'auto sulla Statale Adriatica 16. Senza esitazione, il giovane si è tuffato in acqua e ha tratto in salvo l'animale spaventato e dolorante.

Il sindaco Di Giuseppantonio ha espresso commozione e orgoglio per l'atto di bontà di Samuel, evidenziando la passione del giovane per gli animali e la natura. Ha annunciato l'intenzione di premiare Samuel in municipio per dimostrargli la gratitudine della comunità per il suo gesto altruistico.