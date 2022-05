Giro d'Italia, l'abruzzese Giulio Ciccone trionfa a Cogne

Fuga vincente di Giulio Ciccone (Trek Segafredo), che si è aggiudicato la 15/a tappa del Giro d'Italia 2022 da Rivarolo a Cogne di 177 chilometri.

Secondo posto, staccato di un minuto e mezzo, per Santiago Buitrago, mentre il terzo posto se lo è aggiudicato Antonio Pedrero. Invariate le prime posizioni della classifica generale, con Carapaz sempre in maglia rosa.

Il ciclismo italiano è alla ricerca di un erede del 37enne Vincenzo Nibali, che ha annunciato il suo ritiro a fine anno.

Giulio Ciccone, dieci anni di meno e fresco vincitore della 15/a tappa del Giro d'Italia Rivarolo Canavese - Cogne, non si sottrae alla questione dalla sala stampa all'arrivo del tappone alpino.

"Il paragone con Nibali - ha detto l'abruzzese della Trek Segafredo - è forte, è tanto, siamo due corridori completamente diversi, sia di caratteristiche sia di mentalità, di tutto. Poi è una responsabilità grande perché lui quello che poteva vincere l'ha vinto", quindi essere rapportato "a un campione è sempre una responsabilità grande".

"Per quanto riguarda la parte mia - ha aggiunto Ciccone - potenzialmente ero convinto anch'io, e sono convinto tutt'ora, che non mi manca niente per poter, non dico uguagliare, però per poter fare una buona classifica e poter essere competitivo. Però ci sono dei fattori che non posso controllare, come mi è successo dal 2019. Si sono messi tanti fattori in mezzo, dei bastoni tra le ruote, e hanno portato a questa situazione qui".

"La vittoria di Giulio (Ciccone, ndr) è una bellissima notizia per il ciclismo abruzzese. Ha fatto una grande tappa aveva la gamba e ha cercato la fuga che è riuscito a portare a casa".

Queste le parole dell'ex professionista e vincitore del Giro d'Italia nel 2007 Danilo Di Luca dopo la grande impresa del ciclista abruzzese Giulio Ciccone (Trek Segafredo), che si è aggiudicato questo pomeriggio la quindicesima tappa del Giro d'Italia che ha portato la carovana rosa da Rivarolo a Cogne dopo 177 chilometri.

"Vittoria meritata per Giulio - aggiunge Di Luca - e magari chissà che questa vittoria possa permettere a Ciccone di puntare ancora alla maglia blu del Gran Premio della montagna. La classifica non è arrivata, ma questa vittoria è importante anche perché era dai miei tempi che non arrivavano risultati di rilievo per il ciclismo abruzzese e dunque mi auguro che questo successo faccia bene a tutto il movimento".

Grande soddisfazione per il corridore teatino che in questa edizione del Giro d'Italia aveva avuto qualche problema non riuscendo a scalare la classifica generale.