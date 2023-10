Gomme invernali, dove sono obbligatorie: ordinanze e provvedimenti

Sopraggiunto l'autunno, è tempo per molti autumobilisti di cambiare gli pneumatici della propria auto, montando le gomme invernali al posto di quelle estive. In Italia, infatti, lungo le strade extraurbane - nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile - vige l'obbligo di circolare con opportuno 'equipaggiamento invernale'. Esso consiste in coperture termiche o da neve oppure, in alternativa, avere a bordo le catene da neve da montare all'occorrenza. In realtà, come stabilito dal Codice della Strada, l'obbligo è stabilito, con apposito provvedimento, dall'ente proprietario dell'infrastruttura; gli utenti delle strade devono poi essere informati mediante opportuna segnaletica verticale, utile soprattutto quando il periodo di obbligo è diverso rispetto a quello standard.

Naturalmente, il cambio delle gomme stagionali riguarda direttamente anche numerosi automobilisti abruzzesi, specie coloro i quali si muovono di frequente lungo le strade dell'arco alpino e prealpino. Di seguito, vediamo quali sono le ordinanze già attive sul territorio regionale quali potrebbero arrivare all'inizio del mese di novembre da parte dell'ANAS.

Provincia di Chieti

Con l'ordinanza n. 421 del 19 gennaio 2016, la Provincia di Chieti ha disposto che, lungo le strade di competenza dell'ente, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, i veicoli circolanti devono essere "muniti di pneumatici invernali conformi alla direttiva comunitaria 92/33 [...] ovvero abbiano a bordo catene da neve o altri mezzi sdrucciolevoli". Le strade interessate dal provvedimento sono:

SP 164, dal km 0+000 (centro abitato di Quadri) al km 29+683;

SP 166 "Valle del Sole", dal km 0+000 (centro abitato di Pizzoferrato) al km 6+846;

SP 225 "Ex SS 558", dal km 0+000 (innesto SS 652) al km 4+462 (confine provincia di Isernia);

SP 227 "Gamberale", dal km 0+000 al km 10+700 (stazione di Gamberale);

SP 220 "Ex S.S. 614 della Maielletta", dal km 0+000 (Aia della Forca) al km 16 (fine tratta di competenza);

SP 222 "Ex S.S. 649 DIR Fondo Valle Alento", dal km 0 al km 4+500;

SP 223 "Ex S.S. 656 Val Pescara Chieti", dal km 0 al km 4+800;

SP 224 "Ex S.S. 656 DIR Val Pescara Chieti, dal km 0 al km 3+700;

SP 219 "Ex S.S. 539 di Manoppello", dal km 13+500 al km 22+409;

SP 8 "Chieti - Roccamontepiano", dal km 0 al km 20+811;

SP 209 "Via per Popoli", dal km 0 al km 4+800 (inizio tratta comunale).

Provincia dell'Aquila

L'ente provinciale ha emanato, a novembre scorso, un'ordinanza (n. 86 del 4/11/2022) circa l'utilizzo di equipaggiamento invernale sulle strade di competenza; il dispositivo stabilisce che "Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023 transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia dell’Aquila devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio". Anche in tal caso, gli pneumatici devono essere omologati secondo la Direttiva comunitaria 92/23/CEE; dato il carattere provvisorio dell'ordinanza, è probabile che l'amministrazione proceda all'emanazione di un nuovo provvedimento prima dell'inizio del periodo interessato dall'obbligo di circolare con l'equipaggiamento invernale.

Provincie di Pescara e Ancona

Entrambe le amministrazioni, come quella dell'Aquila, propendono per l'adozione di provvedimenti 'annuali'; pertanto, ad inizio novembre entrambe le provincie dovrebbero rinnovare l'obbligo di circolare sulle strade di propria competenza con penumatici invernali mediante apposita ordinanza.

Strade statali e autostrade

Le arterie viarie statali e autostradali sono di competenza dell'ANAS, che ogni anno - entro la prima decade di novembre - pubblica una dettagliata ordinanza; la prossima dovrebbe includere gli stessi segmenti stradali interessati dal precedente provvedimento.