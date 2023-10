Goriano Sicoli: Isolati dal Mondo a Causa dell'Interruzione Telefonica, il Sindaco Chiama il 112

Una situazione di isolamento persiste nel piccolo comune di Goriano Sicoli, situato nella suggestiva Valle Subequana, dove circa 500 abitanti sono rimasti senza linea telefonica e connessione internet da ormai quattro giorni. Di fronte a questa emergenza, il sindaco, Rodolfo Marganelli, ha dovuto chiamare i carabinieri per cercare una soluzione a questa problematica.

Il disservizio che sta colpendo Goriano Sicoli è stato attribuito a un'operazione di cambio dei ripetitori da parte del gestore telefonico Tim. Sebbene gli uffici comunali dispongano di connessioni Wi-Fi autonome, l'interruzione colpisce diversi uffici pubblici, compreso l'unico sportello di Poste Italiane nel paese.

I cittadini si ritrovano ora senza linea telefonica fissa e senza accesso a Internet. Ciò ha causato notevoli disagi, con alcune persone che hanno riscontrato persino difficoltà nel contattare i numeri di emergenza, mettendo a rischio la sicurezza della comunità.

Il sindaco Marganelli ha dichiarato: "Mi sono rivolto ai carabinieri e sto per scrivere alle autorità competenti. Non possiamo permettere che il nostro paese rimanga isolato in questa maniera. È fondamentale ripristinare la connettività per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini." La situazione richiede ora una soluzione tempestiva per ripristinare la connessione e garantire che Goriano Sicoli non rimanga isolato dal resto del mondo.