Grave Incidente in Moto: 47enne in Prognosi Riservata dopo Scontro con Fiat Panda a Pescasseroli

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità del territorio comunale di Pescasseroli, dove un 47enne residente in Alto Sangro è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona. La drammatica vicenda si è verificata nei pressi di un distributore di benzina, situato lungo la strada statale 17.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua moto a causa di una brusca frenata, che lo ha portato a scivolare per alcuni metri sull'asfalto dopo un violento impatto. L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda, la cui presenza sulla carreggiata non sarebbe stata rilevata in tempo dal conducente della moto.

Gli inquirenti stanno attualmente svolgendo approfondite indagini al fine di chiarire la dinamica esatta dell'incidente. L'operato dei carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro è fondamentale per gettare luce su questo tragico episodio, che ha lasciato la comunità locale in apprensione e con l'auspicio che il motociclista possa riprendersi al più presto.