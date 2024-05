Hamburger Day: Il 28 Maggio Celebrazione Mondiale per il Panino più Amato

Il 28 maggio si celebra in tutto il mondo l'Hamburger Day, una giornata dedicata a uno dei panini più amati e simbolo della cultura dello street food. Oggi l'hamburger viene proposto in molteplici varianti, in grado di soddisfare i palati più esigenti: dal classico bacon cheeseburger al chicken burger, fino alle versioni gourmet e vegane.

Secondo Uber Eats, Napoli è la capitale italiana dell'hamburger, seguita da Milano e Roma. Torino si posiziona al quarto posto, mentre Catania chiude la classifica. Tra le preferenze degli italiani, l'hamburger in formato gigante con pancetta è in cima alla lista, seguito dal classico hamburger, quello con carne di pollo e l'hamburger con doppio formaggio. I formaggi italiani, come Parmigiano Reggiano, Montasio e Asiago, sono tra gli ingredienti più apprezzati.

Il food delivery Just Eat rileva che nei primi mesi del 2023 sono stati consumati oltre 82.000 kg di hamburger. Le patatine fritte sono l'accompagnamento preferito, seguite da anelli di cipolla, alette di pollo, nuggets di pollo, olive ascolane e mozzarelline.

Hamburger Day è un'occasione per celebrare e gustare questo iconico panino in tutte le sue varianti, dimostrando ancora una volta la sua popolarità mondiale.

Se vuoi provare a fartelo da solo, magari senza glutine ecco qui la nostra fantastica ricetta