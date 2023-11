"I Soldi Servono per il Matrimonio" e Costringe la "Fidanzata" Appena Maggiorenne a Prostituirsi

Una storia sconvolgente emerge a Chieti, dove una giovane di 20 anni è stata vittima di un terribile caso di coercizione e induzione alla prostituzione. La ragazza, che aveva appena compiuto 18 anni all'epoca dei fatti, è stata costretta a prostituirsi da un uomo con cui credeva di avere un futuro. L'uomo, un giovane studente universitario di 28 anni, l'ha indotta a prostituirsi, sostenendo che i soldi guadagnati sarebbero stati destinati al loro progetto di vita insieme.

Tutto ha avuto inizio nell'agosto del 2021, quando i due si sono conosciuti durante una festa tenutasi in un ristorante in cui il giovane lavorava occasionalmente. Inizialmente, sembrava che stessero costruendo una relazione e un futuro insieme. Il ragazzo era solito prendere l'auto di grossa cilindrata per andare a prenderla, ma in seguito ha iniziato a insistere sul fatto che avevano bisogno di soldi, spingendola a prostituirsi. All'inizio, la ragazza aveva meno di 18 anni, ma dichiarava di essere maggiorenne ai clienti.

Gli annunci venivano pubblicati su siti di incontri, e il ragazzo gestiva un numero di telefono cellulare per gli appuntamenti. Ogni prestazione veniva tariffata tra i 200 e i 250 euro. Ma la sua sete di denaro sembrava insaziabile, costringendo la ragazza a incontrare uomini in varie città, tra cui Pescara, Chieti, Roma, L'Aquila e Teramo. Talvolta, doveva soddisfare sei o sette clienti al giorno. La giovane riceveva i pagamenti per le prestazioni, ma non portava i soldi a casa, poiché avrebbe insospettito sua madre.

L'incubo della ragazza ha avuto termine quando ha incontrato il suo attuale fidanzato, il quale l'ha aiutata ad uscire da quella situazione. La giovane ha poi consultato l'avvocato Antonio Di Marco, che l'ha indirizzata a un centro antiviolenza. Successivamente, è stata presentata una denuncia formale con la richiesta di un incidente probatorio per documentare le sue dichiarazioni.

La giovane ha confermato le accuse durante l'incidente probatorio davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Nel frattempo, le testimonianze dei clienti hanno confermato gli incontri e gli accordi presi direttamente con l'allora fidanzato della ragazza. Inoltre, è emerso che la ragazza aveva confidato la sua situazione a due amiche, che potrebbero essere convocate come persone informate dei fatti. La Procura sta continuando le indagini, e il giovane rischia l'accusa di induzione alla prostituzione e sfruttamento.