Il Prefetto Ferdani Presenta le Priorità per Pescara: Sicurezza, Immigrazione e Dialogo

Il neo-insediato Prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, ha annunciato le sue priorità durante una presentazione ufficiale nella città adriatica, subentrando a Giancarlo Di Vincenzo. Il Prefetto ha dichiarato l'impegno prioritario nel convocare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, affrontando le questioni legate alla sicurezza come uno dei primi compiti della sua nuova posizione.

Dopo incontri mattutini con il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, e le forze dell'ordine per una "prima assunzione di notizie sul territorio dalle autorità", nel pomeriggio, il Prefetto Ferdani si è rivolto alla stampa. Ulteriori incontri, tra cui quelli con i sindaci e il vescovo, sono programmati per i prossimi giorni.

"Orienteremo l'attività della Prefettura secondo i canali indicati," ha dichiarato Ferdani, menzionando "sicurezza, immigrazione e rapporto con gli enti locali" tra le sue priorità. L'obiettivo è quello di creare, basandosi sul principio di leale collaborazione tra le istituzioni, una maggiore attenzione alle esigenze del territorio e dei cittadini.

Ferdani ha espresso l'intenzione di mantenere attivi i tavoli di monitoraggio già presenti in Prefettura, concentrandosi su temi cruciali come la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ha sottolineato l'importanza di garantire condizioni di sicurezza per chi svolge attività lavorativa, definendolo una priorità e una battaglia di civiltà del Paese.

Il Prefetto ha evidenziato il tema delle periferie, la lotta al consumo di droghe e il fenomeno dell'usura come argomenti di particolare rilevanza. Riguardo all'immigrazione, ha annunciato l'intenzione di confrontarsi con i sindaci e la Chiesa per favorire una sinergia che possa agevolare l'accoglienza dei richiedenti asilo. Ferdani ha concluso sottolineando la necessità di combattere il fenomeno dell'usura, considerandolo un segnale di illegalità che le istituzioni devono contrastare in collaborazione con le forze dell'ordine.