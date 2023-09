Il Tar Conferma Multa di 600mila Euro per la Sasi per Violazioni nell'Informativa sulla Prescrizione

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha confermato la multa di 600mila euro inflitta all'azienda Sasi Spa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) nell'aprile dell'anno scorso. La sanzione è stata assegnata al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito dell'Ato 6 Chietino a causa di pratiche commerciali scorrette, principalmente il mancato adempimento tempestivo degli obblighi informativi relativi alla prescrizione.

Tali obblighi richiedono al gestore del servizio idrico di fornire agli utenti una chiara informazione, sia attraverso il proprio sito web che all'interno delle fatture, riguardo ai consumi che risalgono a oltre due anni. La sanzione è stata anche associata al presunto rifiuto da parte della Sasi di accettare le richieste di riconoscimento della prescrizione biennale per i crediti relativi a consumi idrici fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e datati oltre due anni dalla data di emissione delle fatture.

Secondo il Tar, l'Autorità ha giustamente ritenuto che il mancato adempimento degli obblighi informativi abbia impedito agli utenti di esercitare pienamente i loro diritti. In merito alla gestione dei crediti e alle istanze di prescrizione biennale, il Tribunale ha sottolineato che la Sasi aveva riferito di non aver accolto le richieste di prescrizione biennale quando si riferivano a utenze per le quali non era stato possibile accedere ai contatori. Tuttavia, il Tribunale ha specificato che l'impossibilità di accedere ai contatori non implicava automaticamente una condotta dolosa da parte degli utenti e che, pertanto, non avrebbe dovuto comportare la sospensione della prescrizione biennale senza un'adeguata verifica di eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei debitori.