Impianti di rifiuti in Val di Sangro, manifestazione di protesta domani 19 maggio

"Ognuno smaltisca i propri rifiuti a casa propria, la Val di Sangro non può diventare la valle dei rifiuti". E' quanto ha detto il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, nel presentare in Municipio la marcia di protesta contro l'insediamento di due impianti specializzati nel trattamento rifiuti speciali.

Il corteo si svolgerà sabato 19 maggio, alle ore 10, nell'area industriale di Saletti.

Alla marcia hanno aderito una quarantina di sindaci del comprensorio, associazioni ambientaliste, sindacati e partiti politici.

Borrelli ha poi aggiunto "La Val Sangro è l'anello di congiunzione turistico tra mare e monti e facciamo parte di un territorio con vocazione del settore automotive e agricoltura di qualità che non va penalizzato".

E' stato anche ricordato il pensiero di Gianni Agnelli in occasione dell'inaugurazione dello stabilimento Sevel, secondo cui era stata scelta la Val di Sangro per non avere un'azienda inquinata.