Imprenditore si Schianta con la sua Lamborghini da 250mila Euro ad Avezzano: Forse un Malore alla Gu

Un imprenditore di 49 anni è rimasto ferito ieri mattina ad Avezzano, quando la sua Lamborghini Huracan, del valore di 250mila euro, si è schiantata contro un'auto in sosta. L'incidente è avvenuto in via Collelongo, mentre l'uomo stava percorrendo la strada a senso unico in direzione del centro cittadino.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la potente vettura ha improvvisamente deviato dalla sua traiettoria, finendo contro un'auto parcheggiata lungo il margine della carreggiata. Entrambi i veicoli hanno subito gravi danni.

Il 49enne, identificato con le iniziali D.M., è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Avezzano. Sebbene non sia in pericolo di vita, l'uomo è attualmente sotto osservazione, poiché ha perso conoscenza subito dopo l'impatto. Non si esclude che possa aver avuto un malore alla guida, che potrebbe aver causato l'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, mentre i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per determinare con precisione la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte del sinistro.