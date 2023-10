Inaugurate le Naiadi con Marsilio Presidente Nuotatore (in slippino nero nella foto)

Il complesso natatorio delle Naiadi ha ufficialmente riaperto i battenti oggi, confermando quanto annunciato la scorsa settimana dal gestore dell'impianto, Riccardo Fustinoni, presidente del Club Aquatico che ha vinto la gara d'appalto ventennale.

Alla cerimonia di riapertura, svoltasi questa mattina presso la struttura di viale Riviera Nord, è stato presente anche il presidente della Regione, Marco Marsilio. Con grande entusiasmo, il presidente Marsilio ha compiuto un tuffo nella piscina per salutare il ritorno del pubblico in questa importante struttura.

"Questa è una giornata di grande importanza non solo per me, ma anche per la città di Pescara, Montesilvano e l'intera regione dell'Abruzzo, così come per tutti gli appassionati degli sport acquatici. Questo impianto ha una storia straordinaria nella regione abruzzese. Oggi vediamo le piscine in piena attività, con persone che si iscrivono e squadre che riprendono ad allenarsi. Avevamo annunciato che ci sarebbe stata una breve attesa, ma ora possiamo dire con certezza che la stagione è salva grazie alla gestione a lungo termine e agli investimenti previsti", ha dichiarato il presidente Marsilio.