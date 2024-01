Incendio Domato dai Vigili del Fuoco nel Bar di Via Cona a Teramo

Una rapida risposta da parte dei vigili del fuoco del Comando di Teramo ha evitato il peggio in un incendio scoppiato stamattina all'alba nel bar Pierpi di via Cona. Verso le 6:00, il titolare del bar ha fatto la sciagurata scoperta, aprendo la porta del locale e trovandosi di fronte alle fiamme. La prontezza dell'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse ulteriormente.

La squadra di soccorso, composta da un'autopompa, un'autobotte e un pickup con modulo antincendio, è giunta tempestivamente sul luogo dell'incendio, situato a breve distanza dalla sede del Comando. Le fiamme avevano già avvolto gli arredi e il materiale combustibile, alimentate dall'afflusso d'aria quando la porta è stata aperta. I vigili del fuoco hanno agito con tempestività, riuscendo a domare le fiamme attive.

L'incendio ha causato il crollo del controsoffitto e danni agli impianti, oltre a un leggero annerimento della parete condominiale a causa del calore sviluppato. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto con due pattuglie per svolgere gli adempimenti di competenza e avviare le indagini sulla causa dell'incendio. Al momento, è la Polizia a guidare le indagini per fare luce su quanto accaduto stamattina nel bar Pierpi di via Cona a Teramo.