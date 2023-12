Incidente Grave a Pescara: Investito 62enne Mentre Attraversa la Strada

"Automobilista Pronto a Prestare Soccorso nell'Incrocio tra via D'Avalos, via Spaventa e via Verrotti"

Nel pomeriggio odierno, un uomo di 62 anni è stato investito da un'auto nella zona di via D'Avalos, precisamente nell'incrocio tra via Spaventa e via Verrotti. L'incidente ha lasciato il pedone in gravi condizioni, con il codice rosso assegnato dai soccorritori del 118 che hanno tempestivamente risposto alla chiamata di emergenza. La prima persona a prestargli soccorso è stata l'automobilista alla guida del veicolo coinvolto nell'incidente.

Gli agenti della polizia locale del reparto Sicurezza stradale, sotto la direzione del maggiore Giancaterino, sono giunti immediatamente sul luogo dell'incidente. Per consentire l'intervento dei soccorsi e gli accertamenti in corso, il traffico è stato bloccato nella zona interessata.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada quando è stato colpito da una Hyundai. Le gravi condizioni del pedone sono emerse subito a causa di un trauma cranico, e è stato trasportato d'urgenza in ospedale con il codice rosso.

Il ferito sembra essere una figura conosciuta nella zona della Marina Sud, dove pare avesse aperto un bar qualche tempo fa. Durante i successivi sopralluoghi, è stato notato che nel tratto della strada in cui avveniva l'attraversamento non erano presenti le strisce pedonali, elemento che potrebbe avere inciso sull'accaduto. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.