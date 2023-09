Incidente in A14 tra 5 Auto con una Carambola e 4 Feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto in serata sull'autostrada A14, tra il chilometro 345, nei pressi dei caselli di Roseto degli Abruzzi e Atri-Pineto, in direzione Sud. La collisione ha coinvolto ben cinque autovetture e ha causato quattro feriti. L'incidente è avvenuto in prossimità di un cantiere autostradale e ha provocato il ribaltamento di una delle vetture coinvolte.

A causa dell'incidente, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto autostradale in direzione Pescara. I soccorsi sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente, con il 118 di Teramo che ha dispiegato diverse ambulanze per il trasporto dei feriti. Due dei feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Teramo, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale di Atri.

Sul posto dell'incidente hanno operato anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. La situazione ha causato una coda di un chilometro nel tratto chiuso e una coda di due chilometri all'uscita obbligatoria.