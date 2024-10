Incidente sulla SS17: ferito conducente di un mezzo pesante, traffico deviato

Vigili del fuoco, Anas e carabinieri sul posto per ripristinare la viabilità. Deviazioni lungo la provinciale 119.

Grave incidente stradale lungo la SS17, conosciuta come la "Strada dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico", che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante. L'incidente, avvenuto tra il km 141,000 e il km 148,000, ha reso necessario il blocco temporaneo del traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Il conducente del veicolo è rimasto ferito nell'impatto e immediatamente soccorso dal personale del 118, intervenuto prontamente sul posto. Le condizioni dell'autista non sono state ancora rese note, ma è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'incidente ha richiesto l'intervento di diverse squadre, tra cui gli operatori dell'Anas, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Per facilitare la circolazione dei veicoli e evitare lunghe code, il traffico è stato deviato lungo la strada provinciale 119, in attesa del ripristino completo della viabilità.

Le operazioni di rimozione del mezzo e il ripristino della strada si stanno svolgendo il più rapidamente possibile, con l'obiettivo di riaprire il tratto della SS17 nel più breve tempo. Tuttavia, si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e seguire le indicazioni delle forze dell'ordine presenti sul luogo.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per determinare le cause dell'incidente, che rimangono ancora da chiarire. Non si esclude la possibilità che fattori come l'asfalto bagnato o un malfunzionamento del veicolo possano aver contribuito allo schianto.