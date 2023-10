Incidenti stradali, nel chietino 42enne muore a pochi metri da casa

Incidente mortale lungo la Val di Foro nel territorio di Ripa Teatina: la vittima è un uomo di 42 anni, Marco Taraborrelli che per cause in corso di accertamento, è finito con una Toyota Rav 4 contro il muretto con ringhiera di una ditta di carpenteria che si trova su un lato della strada.

Secondo una prima ricostruzione l'impatto è stato violento e il conducente, che era solo a bordo, è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4: Taraborrelli, che è nato a Pescara, ma risiede a Ripa Teatina, era giunto a poche centinaia di metri da casa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri.