Indagini su Truffa da 1,6 Milioni INPS: Coinvolti Vertici di Humangest

Un'inchiesta giudiziaria ha svelato una presunta truffa ai danni dell'INPS per un valore di 1,6 milioni di euro, coinvolgendo i vertici della società Humangest, noto colosso nazionale nel settore dei servizi di consulenza aziendale e della ricerca di personale. Tra gli indagati figurano Gianluca Zelli e sua moglie Barbara Garofoli, amministratori delegati della società, insieme al Chief Financial Officer Paolo Foresta.

Le accuse emergono nel contesto dell'udienza preliminare per il fallimento della Oma (Officina Metalmeccanica Angelucci), con Humangest che ha richiesto di costituirsi parte civile nel procedimento da 100 milioni di euro. È stato il procuratore Andrea Di Giovanni a depositare le conclusioni delle indagini, sottolineando l'opposizione alla richiesta di costituzione parte civile da parte di Humangest, poiché la società stessa è stata sotto inchiesta per gli stessi crediti.

L'inchiesta rivela il collegamento dei fatti contestati con il procedimento penale per il fallimento della Oma, con nove imputati accusati di bancarotta fraudolenta. Si sostiene che abbiano falsificato documenti lavoristici, attribuendo in modo fraudolento spese di trasferta e rimborso spese come parte della retribuzione dei dipendenti, eludendo così i contributi dovuti all'INPS e ottenendo un risparmio di spesa di 1,6 milioni di euro.

Tra gli imputati nell'inchiesta sulla bancarotta fraudolenta della Oma figurano Mauro, Giovanni e Alessandro Angelucci, che hanno già concordato una pena con il procuratore, insieme a Giancarlo Masciarelli, Rocco Pilotti, Sandro Marcucci, Dario Di Matteo, Renato Marsili e Giampaolo Canzano, che hanno annunciato il rito abbreviato.