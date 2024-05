Influencer trovata in fin di vita con un foro nel petto: il marito indagato

Soukaina El Basri, 30enne influencer conosciuta sui social come Siu, giace in fin di vita all'ospedale di Novara dopo essere stata trovata in casa sua con un foro nel petto. Il marito, Jonathan Maldonato, ha dichiarato che la donna sarebbe caduta accidentalmente su uno spigolo della cassettiera, ma la versione non convince gli inquirenti, che hanno aperto un'inchiesta e iscritto l'uomo nel registro degli indagati.

Troppe incongruenze nella versione del marito

Sono diverse le cose che non tornano nella versione di Maldonato. Innanzitutto, la quantità di sangue trovata sulla scena dell'incidente è incompatibile con una semplice caduta. Inoltre, Siu avrebbe confermato ai soccorritori di essere caduta, ma poi, in ospedale, ha preferito non parlare. A questo si aggiungono le testimonianze di parenti e amici della coppia, che descrivono un rapporto non idilliaco e costellato da frequenti litigi.

Le indagini in corso

La procura di Biella sta indagando a 360 gradi per chiarire quanto accaduto. La casa della coppia è stata sequestrata e la polizia scientifica è alla ricerca di indizi. Si stanno inoltre analizzando i video e i messaggi consegnati dai familiari di Siu, che potrebbero fare luce sulla dinamica dei fatti.

Le condizioni di Siu sono gravi

L'influencer è attualmente ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Ha avuto un arresto cardiaco e le sue condizioni sono stabili ma molto critiche. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Il giallo di Siu: un caso che sconvolge la comunità

La vicenda di Siu ha scosso profondamente la comunità di Biella. La speranza è che le indagini facciano luce sulla verità e che chi sia responsabile sia assicurato alla giustizia.