Inseguimento della Polizia sulla Riviera Termina con Recupero Auto Rubata e Ladro in Fuga a Piedi

Una notte di tensione sulla riviera si è conclusa con un drammatico inseguimento da parte della Volante della polizia. Verso le 4:30, una pattuglia ha avvistato un'auto che procedeva a velocità sostenuta lungo il lungomare in direzione Montesilvano. Dopo aver tentato invano di fermare il veicolo, già segnalato come rubato poco prima in centro città, gli agenti hanno dato il via a un inseguimento ad alta velocità.

La fuga ha portato la vettura rubata fino a Montesilvano, dove il ladro ha cercato disperatamente di eludere la polizia. Tuttavia, l'agente alla guida della Volante è riuscito a bloccare la fuga quando il fuggitivo si è trovato di fronte a un muro che delimitava un'area parcheggio. Nonostante l'intimazione di fermarsi, il conducente ha accelerato ulteriormente, abbandonando l'auto in una mossa disperata.

L'uomo è riuscito a dileguarsi sfruttando l'oscurità e la vegetazione presente nelle vicinanze della strada che si affaccia sulla pineta, eludendo così il cordone degli agenti. Nonostante i sforzi della polizia, l'individuo è riuscito a far perdere le sue tracce.

Gli agenti, tuttavia, hanno recuperato l'auto, confermata poi come rubata nel cuore della città. Ulteriori rilievi sono stati effettuati nella mattinata per identificare il fuggitivo, ma al momento le sue tracce rimangono perdute. L'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.