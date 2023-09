Inseguimento e Aggressione in Strada: Arrestato un 45enne per il Maltrattamento della sua Ex

Una violenta aggressione ha scosso i passanti e gli automobilisti ieri pomeriggio in viale Caduti di via Fani, nei pressi della caserma dei carabinieri. Un uomo di 45 anni, identificato come A.E., è stato arrestato in seguito a un atroce episodio in cui ha inseguito e brutalmente aggredito la sua ex compagna. L'aggressione si è verificata sotto gli occhi increduli di numerosi testimoni, mentre la vittima si trovava alla guida di uno scooter e l'aggressore al volante di un'automobile.

La donna, che aveva terminato la relazione con A.E. e non voleva più avere nulla a che fare con lui, è stata inseguita per le strade della città, prima di essere raggiunta e sottoposta a una serie di schiaffi e pugni. La violenza ha scatenato immediatamente l'indignazione dei passanti, degli automobilisti e dei clienti di un locale nelle vicinanze. La folla presente ha prontamente allertato le forze dell'ordine, chiamando il numero d'emergenza 112.

I carabinieri, grazie alla loro vicinanza alla caserma locale, sono giunti tempestivamente sul luogo dell'aggressione. Hanno subito soccorso la donna, la quale, seppur ferita, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nel frattempo, l'aggressore è stato tratto in arresto e portato nella caserma dei carabinieri. Le indagini sono in corso per fare luce su questa grave vicenda di violenza domestica, mentre A.E. affronterà ora le conseguenze legali del suo comportamento.