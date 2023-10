Intensificati i Controlli Antidroga nel Quartiere Rancitelli Dopo la Retata dei Carabinieri

Dopo la recente operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di 12 individui, i controlli nel quartiere Rancitelli e nelle vicinanze di via Lago di Capestrano e via Caduti per Servizio si sono intensificati con lo scopo di contrastare il traffico di droga. Questi controlli sono stati svolti dalla questura, con la partecipazione degli agenti della Volante e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo, affiancati dai cani antidroga della guardia di finanza.

Nel corso di tali controlli, le forze dell'ordine hanno identificato e perquisito diversi individui. In particolare, un cittadino marocchino di 28 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per possesso di 28,2 grammi di hashish nascosti negli slip, con l'intenzione di distribuirli. Altri due giovani sono stati segnalati per uso personale di hashish, mentre una donna di 44 anni di Chieti è stata trovata in possesso di droga per uso personale.

Nel contesto delle attività di controllo, una giovane donna pescarese, già nota alle forze dell'ordine per reati legati alle sostanze stupefacenti, è stata denunciata per aver rubato il telefono cellulare a un minorenne in via Tavo. La donna aveva approfittato di una chiamata per sottrarre il cellulare dalla mano della vittima e poi era fuggita, cercando di nascondersi nei "Palazzi Clerico". È stata successivamente individuata e rintracciata dagli agenti.

Complessivamente, durante questo servizio, sono state identificate 118 persone, di cui 42 con precedenti penali, effettuati controlli su 67 veicoli e sei posti di blocco. Inoltre, è stato eseguito un controllo sugli avventori di un bar situato nel quartiere Rancitelli.