Invasione del Granchio Blu nei Fiumi della Provincia di Chieti: L'Allarme dei Pescatori

Una scoperta inaspettata ha messo in allarme i pescatori del comitato provinciale Arci Pesca nella provincia di Chieti. Durante un'operazione antibracconaggio lungo il fiume Sinello, è stata rilevata la presenza del famigerato Granchio Blu, noto per essere un flagello dei mari e ora diventato conquistatore dei fragili fiumi della zona.

L'inattesa scoperta è stata fatta durante il controllo dell'Ufficio Settore Vigilanza Arci Pesca Fisa, quando è stato trovato un Granchio Blu intrappolato in una nassa, un dispositivo di pesca che è vietato. Questo ha sollevato preoccupazioni tra i pescatori, che ora temono per le condizioni del fiume e della sua fauna.

I pescatori hanno reso noto che l'uomo responsabile della nassa ha dichiarato di catturare in media tra 20 e 50 Granchi Blu ogni sera. Questa invasione di una specie dannosa, aliena e invasiva è in grado di causare danni irreversibili all'ecosistema fluviale, poiché è un predatore vorace di molluschi e piccoli pesci, senza nemici naturali in grado di controllarne la diffusione.

L'insorgere di questa minaccia ha portato i pescatori a lanciare un allarme sull'inizio dell'invasione del Granchio Blu nelle acque dolci della provincia, mettendo in risalto la necessità di affrontare e gestire questa emergenza in modo tempestivo.