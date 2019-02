Inverno alla riscossa nel weekend, freddo e neve a bassa quota al Centro-Sud

Una rapida ma incisiva irruzione di aria fredda, proveniente dall'area baltico-russa, si tufferà nel corso del weekend fin sul Mediterraneo, determinando anche per l'Italia un ritorno a condizioni decisamente più invernali. Si tratterà beninteso solo di rapida una parentesi invernale, dato che già nel corso della prossima settimana assisteremo a un nuovo rialzo termico, tuttavia il calo delle temperature sarà rapido e sensibile ovunque, accompagnato da un generale rinforzo dei venti di bora o grecale. L'instabilità associata riguarderà invece solo il medio-basso versante adriatico e le regioni meridionali.



I primi effetti si avvertiranno già nel corso di venerdì con un aumento della nuvolosità sui settori alpini confinali, Isole, versanti adriatici e al Sud con primi deboli fenomeni in arrivo su Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia.

In serata qualche piovasco in estensione al medio Adriatico, fino alle basse Marche. Iniziano a calare le temperature e la quota neve, con fiocchi fino a 1000/1200m sulla dorsale. Ancora buono e molto mite altrove.



SABATO - Irrompe l'aria fredda che determina un brusco e sensibile calo delle temperature ovunque. Tempo instabile sul medio-basso versante adriatico con piovaschi sparsi e soprattutto tra dorsale meridionale, Calabria, Salento e Sicilia con maggior coinvolgimento dei versanti ionici, dove sono attesi rovesci anche di moderata intensità. La neve scenderà fino a bassissima quota sulle aree interne di Abruzzo e Molise (100/200 metri), dove tuttavia i fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente, e fin verso i 300/400 metri sul resto del meridione. Nessun fenomeno è atteso altrove ma solo un aumento delle nubi in Valpadana, specie occidentale.

DOMENICA - L'instabilità prosegue solo all'estremo Sud, in particolare tra Sicilia e Calabria meridionale con maggiori fenomeni sui versanti ionici dell'Isola. Altrove tempo già in netto miglioramento e prevalenza di Sole, con solo un po' di nuvolosità residua sul resto del Meridione e in Sardegna.

Clima comunque piuttosto freddo, specie al mattino con gelate fino in pianura in Valpadana e zone intere del Centro.



TENDENZA NUOVA SETTIMANA - Da Ovest rimonta nuovamente un vasto campo di alta pressione che favorirà ritorno a condizioni stabili e asciutte ovunque con prevalenza di sole e temperature in aumento.